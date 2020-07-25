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Патриарх попросил настоятельницу монастыря продать свой Mercedes S-класса

Глава РПЦ напомнил, что пожертвования нужно тратить не на предметы роскоши, а на социальные и благотворительные цели
Настоятельница Покровского монастыря игуменья Феофания (Мискина) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Настоятельница Покровского монастыря игуменья Феофания (Мискина) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятельницу Покровского ставропигиального женского монастыря (находится в районе станции метро «Таганская» в Москве) игуменью Феофанию (Мискину) на продажу находящегося в ее владении автомобиля Mercedes Benz S-класса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

«Предстоятель Русской Церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели», — говорится в сообщении.

Легойда также отметил, что Кирилл уже не раз обязывал всех священнослужителей «не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители».

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О том, что Феофания, которая несколько лет назад руководила построенными по программе РПЦ столичными гостиницами «Покровская» и «Даниловская», приобрела Mercedes за 9,5 млн руб., в середине июля сообщило издание «Открытые медиа». Оно утверждало, что машина принадлежит игуменье с 2016 года.

В 2017 году Легойда в интервью телеканалу RTVI рассказывал о том, что сам Кирилл не ведет роскошный образ жизни, а все разговоры о его благосостоянии «пусты». При этом он признал, что «не все священники нравственно безупречны, так как они не падают с неба».

В 2013 году парк элитных автомобилей обнаружили у иеромонаха Илии, который устроил ДТП со смертельным исходом на Кутузовском проспекте в Москве. Выяснилось, что на него были оформлены три дорогих автомобиля: Mercedes Gelandewagen, BMW 740 LI и Mercedes SL 500.

Автор: Артем Филипенок
Теги: РПЦ, Кирилл
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