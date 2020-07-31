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Пандемия коронавируса ,  
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Абхазия откроет границу одновременно с Россией

Абхазия откроет границы «в ту же секунду», что и Россия с ней, заявил президент республики Аслан Бжания. До этого российский оперативный штаб сообщил о возобновлении сообщения с Абхазией с 1 августа
Абхазия, Сухум
Абхазия, Сухум (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Абхазия откроет свои границы для россиян в те же сроки, что и Россия для абхазцев, никаких проблем с ее стороны в этом вопросе «нет и быть не может». Об этом заявил глава республики Аслан Бжания, передает «Интерфакс».

«Мы приветствуем это решение, благодарны Российской Федерации. В ту же секунду, когда Россия откроет границу с Абхазией, граница со стороны Абхазии будет открыта. С нашей стороны проблем нет и быть не может», — сказал Бжания.

Он отметил, что открытие границы значительно повлияет на экономическую ситуацию в Абхазии. «Туризм — это 35% ВВП нашей страны и 10 тыс. рабочих мест», — сказал Бжания.

По его словам, открытие границ даст не только экономический, но и психологический эффект. «За время карантина люди устали без общения. Сейчас это общение восстанавливается, но, естественно, с соблюдением всех санитарных норм. Абхазия полностью готова к приему гостей из России», — отметил президент республики.

Границу России с Абхазией решили открыть с 1 августа
Общество
Пограничный переход &laquo;Псоу&raquo;&nbsp;

О том, что Россия откроет границы с Абхазией с 1 августа, ранее сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. В нем отметили, что решение было принято после того, как Роспотребнадзор и Минздрав оценили ситуацию с заболеванием в республике и то, насколько готовы объекты абхазской инфраструктуры к приему туристов.

Всего специалисты Роспотребнадзора за три дня проверили 19 объектов размещения, три объекта турпоказа и несколько пляжей, но «в целом к приему туристов готовы все объекты», которых более 400, сообщил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, передает ТАСС. «Все объекты также готовы соблюдать предписания главного санитарного врача Абхазии», — добавил он.

Абхазия временно закрыла границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса в начале апреля. До начала пандемии республика была одним из популярных среди россиян направлений пляжного отдыха. По данным Ростуризма, в 2019 году Абхазию посетили около 4,8 млн российских туристов.

За прошедшие сутки в Абхазии выявили три новых случая заражения коронавирусом, всего COVID-19 в республике заболели 84 человека. Из них 37 пациентов уже вылечились, три умерли, сообщил Минздрав Абхазии.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Абхазия
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