Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
В Крыму уволили напавшего с нагайкой на семью охранника Общество, 05:52 Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона Технологии и медиа, 05:19 В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая Общество, 04:51 Отельеры Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне Общество, 04:50 WP сообщила об отсутствии у Трампа четкой позиции в отношении России Политика, 04:17 СМИ узнали о проблемах с покупкой TikTok Microsoft из-за Трампа Бизнес, 03:41 В Гидрометцентре пообещали 30-градусную жару в европейской части России Общество, 03:31 Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю Общество, 02:53 Wildberries сообщил о росте продаж медицинских масок в июле Общество, 02:36 Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре» Общество, 02:08 В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов с углем Общество, 01:38 Участников туристического полета к МКС представят в начале 2021 года Общество, 01:06 Прокуратура Парижа попросила возобновить дело в отношении Депардье Общество, 01:01 Гидрометцентр спрогнозировал опасную погоду в нескольких регионах России Общество, 00:37
Общество ,  
0 

В Крыму уволили напавшего с нагайкой на семью охранника

Руководство санатория «Форос» уволило охранника, который накануне напал на туристов на пляже в Крыму. Об этом сообщается в Instagram санатория.

«С участником конфликта договор расторгнут», — говорится в сообщении.

Также в санатории отметили, что анализ ситуации «переведен в правовое поле», а виновные будут наказаны в соответствии с законом.

Полиция в Крыму проверит данные о нападении с нагайкой на семью
Общество
Фото: Алексей Мальгавко / ТАСС

Накануне посетительница пляжа выложила в Instagram видео, на котором показано, как охранник достает нагайку и вступает в конфликт с другим мужчиной. Затем охранник тянется к камере девушки, снимавшей его на видео.

В своей публикации женщина написала, что охранник на пляже угрожал ей, ее мужу и четырехлетнему ребенку плетью. По ее словам, причиной такой агрессии стало то, что семья не входила в число клиентов санатория «Форос».

После этого в МВД по Крыму сообщили, что полиция изучит информацию о нападении охранника на туристов. В самом санатории отметили, что все материалы, связанные с инцидентом, исследуются.

Теги: Крым, санаторий, увольнение
Материалы по теме
Полиция в Крыму проверит данные о нападении с нагайкой на семью
Общество
Роспотребнадзор не нашел возбудителя COVID-19 в морской воде в Крыму
Общество
Минздрав отменил справки об отсутствии COVID при заселении в санатории
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter