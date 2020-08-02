В Крыму уволили напавшего с нагайкой на семью охранника

Руководство санатория «Форос» уволило охранника, который накануне напал на туристов на пляже в Крыму. Об этом сообщается в Instagram санатория.

«С участником конфликта договор расторгнут», — говорится в сообщении.

Также в санатории отметили, что анализ ситуации «переведен в правовое поле», а виновные будут наказаны в соответствии с законом.

Накануне посетительница пляжа выложила в Instagram видео, на котором показано, как охранник достает нагайку и вступает в конфликт с другим мужчиной. Затем охранник тянется к камере девушки, снимавшей его на видео.