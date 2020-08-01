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Полиция в Крыму проверит данные о нападении с нагайкой на семью

Фото: Алексей Мальгавко / ТАСС
Фото: Алексей Мальгавко / ТАСС

Полиция изучит информацию о нападении охранника санатория «Форос» на туристов. Об этом сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Ольга Богославская, передает «РИА Новости».

«Мы данный факт проверим и примем решение в соответствии с законодательством», — заявила она. Богославская отметила, что в ведомство не поступало никаких заявлений по этому поводу.

1 августа посетительница пляжа выложила видео в Instagram, на котором видно, как охранник на пляже достает нагайку и вступает в конфликт с другим мужчиной. Затем охранник тянется к камере девушки, снимавшей его на видео.

https://www.instagram.com/p/CDUZtuyDZXD/

В своей публикации она написала, что охранник угрожал ей, ее мужу и четырехлетнему ребенку плетью. Причиной агрессии мужчины стало то, что семья не входила в число клиентов санатория «Форос», утверждает она.

В пресс-службе «Фороса» отметили, что все материалы, связанные с инцидентом, исследуются. «Виновные в случившемся лица будут привлечены к ответственности», — сказано в сообщении.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В июне власти Крыма сообщили о возобновлении работы санаториев и гостиниц в регионе с 15 июня. Соответствующие изменения глава республики Сергей Аксенов внес в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса. Тогда учреждениям разрешили принимать только тех гостей, которые зарегистрированы по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе.

С 1 июля в гостиницы и санатории региона разрешили заселяться туристам из других субъектов России.

Теги: туризм, Крым, охранник
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