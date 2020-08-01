Полиция в Крыму проверит данные о нападении с нагайкой на семью

Фото: Алексей Мальгавко / ТАСС

Полиция изучит информацию о нападении охранника санатория «Форос» на туристов. Об этом сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Ольга Богославская, передает «РИА Новости».

«Мы данный факт проверим и примем решение в соответствии с законодательством», — заявила она. Богославская отметила, что в ведомство не поступало никаких заявлений по этому поводу.

1 августа посетительница пляжа выложила видео в Instagram, на котором видно, как охранник на пляже достает нагайку и вступает в конфликт с другим мужчиной. Затем охранник тянется к камере девушки, снимавшей его на видео.

https://www.instagram.com/p/CDUZtuyDZXD/

В своей публикации она написала, что охранник угрожал ей, ее мужу и четырехлетнему ребенку плетью. Причиной агрессии мужчины стало то, что семья не входила в число клиентов санатория «Форос», утверждает она.