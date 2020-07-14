Минздрав отменил справки об отсутствии COVID при заселении в санатории
Минздрав выпустил приказ, согласно которому при заселении в санатории туристам не потребуются справки об отсутствии коронавируса. Ранее это требование отменил Роспотребнадзор.
Изменения внесли в приказ ведомства от 19 марта 2020 года (редакция от 29 мая). Нынешний приказ признал недействительным четвертый абзац первого пункта приложения № 15. В нем говорится, что принимать отдыхающих в санатории необходимо на основании результатов лабораторного исследования на коронавирус, полученных не позднее чем за два дня до даты отъезда.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Помимо этого Минздрав изменил формулировку пункта о справках от врача об отсутствии контакта с зараженными инфекциями. Согласно новому приказу теперь в них должно быть указано, что отдыхающий не контактировал с заболевшими в течение 14 дней, а справка об этом должна быть выдана не позднее чем за три дня до отъезда в санаторий.
Кроме прочего Минздрав отметил требование принимать отдыхающих, переболевших COVID-19, не ранее чем через две недели с даты выздоровления.