Минздрав отменил справки об отсутствии COVID при заселении в санатории

Минздрав разрешил отдыхающим не предоставлять результаты анализа на коронавирус перед заселением в санатории, однако они должны предъявить справку о том, что не контактировали с зараженными инфекцией

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Минздрав выпустил приказ, согласно которому при заселении в санатории туристам не потребуются справки об отсутствии коронавируса. Ранее это требование отменил Роспотребнадзор.

Изменения внесли в приказ ведомства от 19 марта 2020 года (редакция от 29 мая). Нынешний приказ признал недействительным четвертый абзац первого пункта приложения № 15. В нем говорится, что принимать отдыхающих в санатории необходимо на основании результатов лабораторного исследования на коронавирус, полученных не позднее чем за два дня до даты отъезда.

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Помимо этого Минздрав изменил формулировку пункта о справках от врача об отсутствии контакта с зараженными инфекциями. Согласно новому приказу теперь в них должно быть указано, что отдыхающий не контактировал с заболевшими в течение 14 дней, а справка об этом должна быть выдана не позднее чем за три дня до отъезда в санаторий.

Кроме прочего Минздрав отметил требование принимать отдыхающих, переболевших COVID-19, не ранее чем через две недели с даты выздоровления.