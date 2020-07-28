Роспотребнадзор не нашел возбудителя COVID-19 в морской воде в Крыму

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 в морской воде в Крыму. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает «РИА Новости».

По ее словам, работники ведомства с июня регулярно проводили исследования на наличие возбудителя заболевания в морской воде, в аквапарках, бассейнах, но все проведенные тесты дали отрицательный результат. «На сегодняшний день положительных заключений в этой части нет», — сказала Пеньковская.

По ее словам, открытие отпускного сезона привело к небольшому росту числа инфицированных коронавирусом. Глава регионального ведомства считает, что это может быть связано с тем, что не все соблюдают масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.

В Республике Крым и Севастополе суммарно зарегистрировано 1445 случаев заболевания коронавирусом, умер 21 человек. За последние сутки в регионе зарегистрировано 12 новых случаев.