СК назвал приоритетную версию гибели семьи в гостевом доме на Алтае

Следственный Комитет России назвал отравление приоритетной версией гибели семьи в доме турбазы «Глобуз» в Алтайском крае. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева в эфире передачи «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24».

По данным следователей, двое взрослых людей и двое детей могли умереть из-за отравления. «В настоящее время следователи-криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора осуществляют сбор проб воды и воздуха», — заявила Рязанцева.

Кроме того, были назначен необходимый комплекс мер судебных экспертиз: медицинских, химических и криминалистических. Представитель ведомства добавила, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее следователями было возбуждено уголовное дело после обнаружения тел четырех человек на территории турбазы в Алтайском крае по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Тогда в сообщении пресс-службы СК не уточняли, о какой именно туристической базе идет речь. В ведомстве уточнили, что по предварительными данным, гости заселились 26 июля из Барнаула.