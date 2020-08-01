В Алтайском крае сообщили подробности о погибших на турбазе

Фото: turbaza_globus / VK

На туристической базе в Алтайском крае погиб сотрудник управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский. Об этом сообщил «Пятому каналу» руководитель этого управления Евгений Нечепуренко.

По словам Нечепуренко, Клеменский был начальником сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ.

«Погиб наш сотрудник и вся его семья», — сказал Нечепуренко.

Когда Клеменского и членов его семьи нашли мертвыми на турбазе, он находился в плановом двухнедельном отпуске, уточнил Нечепуренко. При этом Клеменский был на связи и руководил подчиненными удаленно, однако потом перестал отвечать на звонки, рассказал Нечепуренко.