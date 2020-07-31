СК возбудил дело об убийстве после смерти семьи на алтайской турбазе

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Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел четырех человек на территории туристической базы в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

Как сообщает СК, турбаза находится в Алтайском районе, а найденные мертвыми — семья из четырех человек, в том числе двое детей. По предварительными данным, они прибыли на туристическую базу 26 июля из Барнаула. Следователи устанавливают причину их смерти.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщает, что речь идет о турбазе «Глобус». По словам собеседника агентства, владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. Когда из номера стал доносится подозрительный запах, его вскрыли и обнаружили погибших.