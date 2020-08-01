В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек

Фото: МЧС России

В Севастополе 14 человек пострадали при столкновении автомобиля с автобусом. Об этом сообщил директор местного департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, передает ТАСС.

«Пострадали 14 человек, тяжелых (получивших серьезные травмы. — РБК) нет. По медицинской части все отработали», — отметил чиновник.

По данным МВД Севастополя, водитель автомобиля Mercedes врезался в автобус, который ехал впереди. В ДТП пострадали восемь взрослых людей и шесть детей.

В пресс-службе ведомства сообщили «РИА Новости», что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. «В отношении него составлен протокол по статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Материалы будут направлены в суд для решения вопроса о лишении водительских прав», — добавили в ведомстве.