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В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Севастополе 14 человек пострадали при столкновении автомобиля с автобусом. Об этом сообщил директор местного департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, передает ТАСС.

«Пострадали 14 человек, тяжелых (получивших серьезные травмы. — РБК) нет. По медицинской части все отработали», — отметил чиновник.

По данным МВД Севастополя, водитель автомобиля Mercedes врезался в автобус, который ехал впереди. В ДТП пострадали восемь взрослых людей и шесть детей.

В пресс-службе ведомства сообщили «РИА Новости», что водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. «В отношении него составлен протокол по статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Материалы будут направлены в суд для решения вопроса о лишении водительских прав», — добавили в ведомстве.

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Фото: ГУ МЧС по Республике Ингушетия

Утром 31 июля в Крыму на трассе «Таврида» микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в прицеп грузовика «КамАЗ», стоявшего на обочине. Девять человек погибли. МВД считает, что водитель Mercedes Sprinter уснул за рулем. В региональном Следственном комитете заявили, что в микроавтобусе были туристы. Возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности и оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Позже в этот же день СК задержал водителя микроавтобуса. Его подозревают в нарушении правил безопасности.

Теги: ДТП, Крым, Севастополь
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