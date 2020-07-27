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Два человека погибли и еще восемь пострадали в ДТП в Ингушетии

Два человека погибли и еще восемь человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, авария произошла 26 июля в 15:40 на автодороге регионального значения Малгобек — Зязиков-Юрт. 

Пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу №1 города Малгобек. Среди пострадавших есть ребенок.  Движение на данном участке не перекрывалось.

Накануне ДТП с участием автомобиля произошло в Кызылском районе Республики Тыва. В результате пострадали 10 человек, в том числе 7 детей, один ребенок скончался.

Теги: Ингушетия, ДТП, погибшие
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