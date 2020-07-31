СК сообщил о задержании организатора перевозки после ДТП с 9 погибшими

Следователи задержали организатора перевозки после ДТП в Крыму со смертельным исходом. Его подозревают в нарушении правил безопасности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Данное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 31 июля микроавтобус Mercedes Sprinter, направлявшийся из Краснодара в Симферополь, на автодороге «Таврида» близ села Русаковка Белогорского района врезался в грузовик «КамАЗ» с прицепом, следовавшим в попутном направлении. В результате аварии погибли девять человек — водитель Mercedes Sprinter и восемь пассажиров. Еще девять человек были госпитализированы с различными травмами.

Как сообщало МВД по Крыму, водитель микроавтобуса не соблюдал дистанцию, в результате столкнулся с «КамАЗом».