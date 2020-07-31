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Общество ,  
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СК сообщил о задержании организатора перевозки после ДТП с 9 погибшими

Следователи задержали организатора перевозки после ДТП в Крыму со смертельным исходом. Его подозревают в нарушении правил безопасности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Данное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 31 июля микроавтобус Mercedes Sprinter, направлявшийся из Краснодара в Симферополь, на автодороге «Таврида» близ села Русаковка Белогорского района врезался в грузовик «КамАЗ» с прицепом, следовавшим в попутном направлении. В результате аварии погибли девять человек — водитель Mercedes Sprinter и восемь пассажиров. Еще девять человек были госпитализированы с различными травмами.

Смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму. Фоторепортаж
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Как сообщало МВД по Крыму, водитель микроавтобуса не соблюдал дистанцию, в результате столкнулся с «КамАЗом».

По данным ГУ МЧС, водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем.

Среди погибших — жители Краснодарского и Хабаровского краев, городов Сургута и Омска, а также жители Крыма. Их личности установлены.

По факту ДТП СК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК России). МВД завело дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Сейчас следователи изучают документацию о прохождении водителем медицинского и технического контроля, а также выясняют обстоятельства получения лицензии для осуществления пассажирских перевозок.

По информации источника «Интерфакса», водитель микроавтобуса, зарегистрированного на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом.

Прокуратура республики начала проверку в отношении перевозчика в связи с ДТП на трассе «Таврида».

Теги: Крым, ДТП, микроавтобус
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При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» в Крыму погибли восемь человек
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