МИД Украины заявил об отсутствии планов назначения посла в России

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Назначение посла Украины в России пока не планируется, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ Министерства иностранных дел на свой запрос. В опубликованном агентством документе говорится, что МИД Украины не вносил президенту страны Владимиру Зеленскому представлений относительно кандидатур на пост посла в России.

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в России сейчас не планируется», — говорится в документе.

В марте 2014 года Украина отозвала своего посла в России Владимира Ельченко, с тех пор дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский. Российский посол Михаил Зурабов был отозван из Киева в феврале 2014 года, а в июле 2016 года президент Владимир Путин освободил его от должности посла на Украине. С ноября 2016 году дипмиссию России в Киеве возглавляет временный поверенный в делах на Украине Александр Лукашик.

В опубликованном 10 февраля интервью «Российской газете» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не против вновь обменяться послами. Однако в ответе МИД Украины на запрос «Украинских новостей» говорится, что до 14 января 2020 года власти России не запрашивали агреман на назначение нового посла, а Киев на тот же момент не имел планов по назначению своего посла в Москве.

В случае получения от российской стороны ноты с запросом на агреман Украина намерена действовать в соответствии с положениями Венской конвенции и устоявшейся международной практикой, говорится в сообщении МИД Украины.