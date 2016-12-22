NBC узнал о предложении Царнаева о сотрудничестве в обмен на пожизненное

Приговоренный к смертной казни в США Джохар Царнаев, признанный виновным в совершении теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, предлагал следствию сотрудничество в обмен на пожизненное заключение, но ему отказали. Об этом сообщает NBC со ссылкой на судебные документы.
В документах указывается, что правительство США «последовательно отвергало» предложения Царнаева, при этом на судебных процессах его адвокаты уверяли, что их подзащитный не собирался убивать «невинных людей».
Джохара Царнаева задержали в апреле 2013 года после серии взрывов на Бостонском марафоне, его брат Тамерлан погиб в перестрелке с полицией. В результате теракта погибли три человека, около 260 пострадали.
В мае 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по 30 пунктам обвинения и приговорил к смертной казни, в августе его защита подала апелляцию. Царнаев находится в тюрьме строгого режима в штате Колорадо. В январе 2016 года суд обязал Царнаева выплатить пострадавшим в результате теракта $101 млн.
В настоящий момент Царнаев содержится в тюрьме строгого режима в штате Колорадо.