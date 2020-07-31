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Пандемия коронавируса ,  
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Власти уточнили сроки открытия границы России с Абхазией

Решение об открытии границы с Абхазией вступит в силу после публикации соответствующего распоряжения правительства России. Ожидается, что документ будет опубликован 1 августа. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, передает корреспондент РБК.

«На данный момент документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа», — уточнили там.

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Политика
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Ранее 31 июля в секретариате Голиковой сообщили, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил открыть с 1 августа границу России с Абхазией на основании оценок Роспотребнадзора и Минздрава эпидемиологической ситуации в республике.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Позднее глава Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика откроет границу для российских граждан в те же сроки, что и Россия. Никаких проблем в этом вопросе «нет и быть не может», заверил он.

Абхазия, которая является одним из популярных у россиян мест отдыха (по даннымРостуризма в прошлом году ее посетили 4,8 млн российских туристов), временно закрыла границу с Россией из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в начале апреля.

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Теги: Россия, Абхазия, коронавирус
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