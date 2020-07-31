Власти уточнили сроки открытия границы России с Абхазией

Решение об открытии границы с Абхазией вступит в силу после публикации соответствующего распоряжения правительства России. Ожидается, что документ будет опубликован 1 августа. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, передает корреспондент РБК.

«На данный момент документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа», — уточнили там.

Ранее 31 июля в секретариате Голиковой сообщили, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил открыть с 1 августа границу России с Абхазией на основании оценок Роспотребнадзора и Минздрава эпидемиологической ситуации в республике.