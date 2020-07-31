Минобороны сообщило о перехвате российским Су-27 самолета-разведчика США

Истребители Су-27 (Фото: Ted S. Warren / AP)

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет радиотехнической разведки военно-морских сил США. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны), передает ТАСС.

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, которая приближалась к государственной границе России. Для ее перехвата подняли Су-27 из состава дежурных по ПВО Южного военного округа.

После сближения экипаж российского истребителя идентифицировал эту цель как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США.

После этого американский самолет развернулся и начал удаляться от российской границы, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.