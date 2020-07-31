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Минобороны сообщило о перехвате российским Су-27 самолета-разведчика США

Истребители Су-27
Истребители Су-27 (Фото: Ted S. Warren / AP)

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет радиотехнической разведки военно-морских сил США. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны), передает ТАСС.

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, которая приближалась к государственной границе России. Для ее перехвата подняли Су-27 из состава дежурных по ПВО Южного военного округа.

После сближения экипаж российского истребителя идентифицировал эту цель как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США.

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После этого американский самолет развернулся и начал удаляться от российской границы, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Это пятый случай перехвата американских самолетов военными за последние восемь дней.

Российские Су-27 перехватывали американские разведывательные самолеты 23, 24, 27 и 30 июля. В трех первых случаях над Черным морем появлялись самолеты Р-8А «Посейдон» ВМС США. 30 июля вместе с таким самолетом российские истребители перехватили стратегический самолет-разведчик RC-135.

Теги: Су-27, перехват самолетов, самолет США, Минобороны
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