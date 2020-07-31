Минобороны сообщило о перехвате российским Су-27 самолета-разведчика США
Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет радиотехнической разведки военно-морских сил США. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны), передает ТАСС.
Российские военные обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, которая приближалась к государственной границе России. Для ее перехвата подняли Су-27 из состава дежурных по ПВО Южного военного округа.
После сближения экипаж российского истребителя идентифицировал эту цель как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США.
После этого американский самолет развернулся и начал удаляться от российской границы, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.