Минобороны сообщило о перехвате самолета-разведчика США над Черным морем

Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального центра управления обороной России, поступившем в РБК.

В сообщении ведомства говорится, что российские средства контроля воздушного пространства 27 июля обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающаяся к границам России воздушная цель. На ее перехват направился истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа.

Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как американский самолет-разведцик Р-8А «Посейдон».

Американский самолет развернулся от государственной границы России, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования. В пресс-службе Национального центра управления обороной добавили, что весь полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Также в центре отметили, нарушения государственных границ России допущено не было.