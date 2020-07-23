Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Истребитель Су-27 сопровождал американский самолет-разведчик до тех пор, пока он не развернулся и не удалился от государственной границы России

Истребитель Су-27 (Фото: Минобороны / Global Look Press)

Истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа перехватил американский разведывательный самолет над нейтральными водами Черного моря близ российской границы, говорится в сообщении Минобороны.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон». После разворота самолета-разведчика от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — сообщили в Минобороны.

Нарушения российской границы не было, уточнили в ведомстве, отметив, что Су-27 выполнил задание строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Помимо разведки самолет Boeing P-8 Poseidon, разработанный для ВМС США, предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях. Он может быть вооружен торпедами и крылатыми ракетами «Гарпун» и работать в команде с беспилотниками.