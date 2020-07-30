Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

Видео: Национальный центр управления обороной Российской Федерации

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Российский Су-27 над Черным морем совершил перехват двух американских самолетов-разведчиков. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной, поступившем в РБК.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США, сообщили в Минобороны.

После этого военные самолеты США удалились от российской границы, не нарушив ее. После разворота американских самолетов истребитель вернулся на аэродром базирования.