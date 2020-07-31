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Путин повысил штрафы за продажу табачных изделий несовершеннолетним

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за торговлю табачными изделиями, в том числе за их продажу несовершеннолетним. Максимальный размер штрафа составит 300 тыс. руб., соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Штрафы за розничную продажу снюса (сосательного табака) и насвая для граждан составят от 15 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 150 тыс. руб. За продажу несовершеннолетним запрещенных табачных жевательных смесей гражданам будет грозить штраф от 20 тыс. до 40 тыс. руб., должностным лицам от 40 тыс. до 70 тыс. руб. и юрлицам от 150 тыс. до 300 тыс. руб.

Дума приняла закон о запрете продавать вейпы и кальяны несовершеннолетним
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Фото: Asmaa Waguih / Reuters

Установить новые штрафы за продажу табачных изделий детям, включая снюс и насвай, ранее предложили депутаты Госдумы. Запрет на торговлю жевательным табаком в России действует с 2015 года.

Также Госдума приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах и запрещающий их продажу несовершеннолетним.

Теги: снюс, продажа табака, Владимир Путин
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