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За продажу детям снюса и насвая предложили новые штрафы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России предлагают установить новые штрафы за продажу табачных изделий, включая сосательный табак (снюс) и насвай. Поправки предлагается внести в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Так, размер штраф для граждан за продажу насвая и снюса может составить от 15 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 100 тыс. до 150 тыс. руб. За продажу несовершеннолетним граждане могут быть оштрафованы на сумму от 20 тыс. до 40 тыс. руб., должностные лица — на сумму от 40 тыс. до 70 тыс. руб., юридические — на сумму от 150 тыс. до 300 тыс. руб.

Поправки поступили в Госдуму ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в КоАП РФ.

Материал дополняется
 

Теги: Россия, снюс
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