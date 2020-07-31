Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности России, но в том числе и отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы с сопредельными государствами.

В середине июля сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроекты, предусматривающие ответственность за призывы к отчуждению территорий России. Он предложил дополнить Уголовный кодекс новой статьей о нарушении территориальной целостности страны, а также определить административную и уголовную ответственность за призывы к отчуждению территорий.

22 июля, этот закон приняла Госдума в третьем и окончательно чтении. Затем в его одобрили в Совете Федерации.