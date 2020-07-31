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Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности России, но в том числе и отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы с сопредельными государствами.

Госдума приняла закон о приравнивании к экстремизму отчуждение территорий
Общество
Фото: duma.gov.ru
В середине июля сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроекты, предусматривающие ответственность за призывы к отчуждению территорий России. Он предложил дополнить Уголовный кодекс новой статьей о нарушении территориальной целостности страны, а также определить административную и уголовную ответственность за призывы к отчуждению территорий.

22 июля, этот закон приняла Госдума в третьем и окончательно чтении. Затем в его одобрили в Совете Федерации.

Теги: экстремизм, Владимир Путин, закон
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