Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Фото: council.gov.ru

В Совете Федерации одобрили закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму. За него проголосовали на 487-м заседании верхней палаты парламента, видеотрансляция опубликована на YouTube-канале Совета Федерации.

По новому закону отчуждение территорий России (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами) будет приравниваться к экстремистской деятельности.

Ранее, 22 июля, этот закон приняла Госдума. До принятия нового закона экстремизмом считалось, помимо прочего, только нарушение целостности России, «без уточнения о части ее территории», поясняли в пресс-службе нижней палаты парламента.

Теперь экстремизмом будут считаться нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.



В середине июля сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий. По его словам, в дальнейшем Уголовный кодекс предлагается дополнить новой ст. 280.2 (нарушение территориальной целостности Российской Федерации), а позднее также определить административную и уголовную ответственность за призывы к отчуждению территорий.