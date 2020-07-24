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Политика ,  
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Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Фото: council.gov.ru
Фото: council.gov.ru

В Совете Федерации одобрили закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму. За него проголосовали на 487-м заседании верхней палаты парламента, видеотрансляция опубликована на YouTube-канале Совета Федерации.

По новому закону отчуждение территорий России (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами) будет приравниваться к экстремистской деятельности.

Ранее, 22 июля, этот закон приняла Госдума. До принятия нового закона экстремизмом считалось, помимо прочего, только нарушение целостности России, «без уточнения о части ее территории», поясняли в пресс-службе нижней палаты парламента.

Теперь экстремизмом будут считаться нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.

В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий
Политика
Фото: Андрей Любимов / AP

В середине июля сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий. По его словам, в дальнейшем Уголовный кодекс предлагается дополнить новой ст. 280.2 (нарушение территориальной целостности Российской Федерации), а позднее также определить административную и уголовную ответственность за призывы к отчуждению территорий.

Проект с новыми поправками в Госдуме будут рассматривать осенью. Если их примут, то за призывы нарушить территориальную целостность гражданские лица получат штраф от 30 тыс. до 60 тыс. руб., должностные лица должны будут заплатить от 60 тыс. до 100 тыс. руб., а юридические — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Штрафы возрастут в том случае, если призывы осуществляются в СМИ или интернете.

В случае повторных призывов возможно получить наказание в виде уголовной ответственности — штрафы до 400 тыс. руб. либо до четырех лет лишения свободы.

Теги: Госдума, Совет Федерации, экстремизм
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