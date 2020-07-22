Госдума приняла приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму закон

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Госдума приняла в третьем чтении закон о защите территориальной целостности России. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По новому закону отчуждение территорий России (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами) будет приравниваться к экстремистской деятельности. «До принятия закона экстремизмом признавалось, помимо прочего, только нарушение целостности России, без уточнения о части ее территории», — пояснили в пресс-службе.

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