В Госдуму внесли поправки о наказании за призывы к отчуждению территорий

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. В частности, они предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы «за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности».

Также пакет изменений предусматривает увеличение штрафов за публичные призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны.

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