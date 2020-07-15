Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 70,8 (-0,33) Инвестиции, 12:19
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 80,84 (+0,22) Инвестиции, 12:19
«Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 14:11 Продолжение сериала «Шучу» с Джимом Керри отменили Стиль, 14:07 Сегодня состоится встреча ОПЕК+. 2 причины покупать биткоин Крипто, 14:07 В Госдуму внесли поправки о наказании за призывы к отчуждению территорий Политика, 14:02 «Инновационным монополистам» предложили доинвестировать в Россию Бизнес, 14:00 Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму Политика, 13:49 Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции Общество, 13:48 Кто пасется на лугу: как в России делают искусственное мясо Индустрия 4.0, 13:48  Пушкина увидела риск для детей «родителей-тиранов» из-за закона Мизулиной Политика, 13:41 Доверие и труд: как восстановить бизнес после пандемии Pro, 13:37 Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке Финансы, 13:31 Минобороны заявило о безопасности вакцины против коронавируса Общество, 13:31 Агент заявил об интересе «Спартака» к топ-бомбардиру тульского «Арсенала» Спорт, 13:31 В «Бессмертном полку» назвали возможные осенние даты переноса шествия Общество, 13:29
Политика ,  
0 

В Госдуму внесли поправки о наказании за призывы к отчуждению территорий

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. В частности, они предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы «за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности».

Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Политика
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Также пакет изменений предусматривает увеличение штрафов за публичные призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны.

Материал дополняется

Теги: Госдума, законопроект
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter