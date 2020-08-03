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Треть россиян приготовились к снижению зарплаты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Треть россиян ожидают снижения их зарплат по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», поступившие в РБК.

Так, на вопрос, ожидают ли они изменения зарплаты в этом году, 34% респондентов предположили, что их зарплата снизится. У 20% опрошенных был более оптимистичный прогноз о повышении зарплаты. Около половины россиян (46%), в свою очередь, не ждут изменений в оплате труда.

Более того, 70% респондентов отметили, что не рассчитывают получить премии в этом году. Оставшиеся 30% россиян уверены, что работодатель выплатит им премии по итогам года.

Опрос был проведен сервисом во всех регионах страны в июле 2020 года среди 3,2 тыс. совершеннолетних и экономически активных россиян.

Реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии
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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В начале июля стало известно, что за период пандемии увеличилась доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тыс. Также возросла доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. — с 38,1 до 44,6%.

Проведенный в мае опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) выявил сокращение доходов у 58% россиян из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса. Еще 5% полностью лишились дохода.

Также у 33% россиян произошли изменения в трудовых отношениях: у половины (52%) из них сократили зарплаты, 25% респондентов отправили в неоплачиваемый отпуск, еще 23% — уволили.

Теги: россияне, зарплата, снижение
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