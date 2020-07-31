В Москве полиция запретила останавливать поезда метро на «Полянке»

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Поезда в Московском метрополитене проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки. Об этом сообщается на странице столичного метрополитена в Twitter.

«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Полянка» без остановки при следовании в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского» (на юг)», — говорится в сообщении.

Позднее на странице метро сообщили, что станция «Полянка» возобновила работу в обычном режиме. «Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях», — указали в службе.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы пишет, что полиция запретила остановку поездов на «Полянке» из-за обнаружения под скамейкой на платформе подозрительной коробки. По словам собеседника агентства, поезда остановили на время проверки.