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Полиция объяснила требование проезжать «Новокузнецкую» в метро Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полиция запретила Московскому метрополитену останавливать поезда на станции «Новокузнецкая» из-за обнаруженного на платформе бесхозного предмета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«Был обнаружен бесхозный предмет, в ходе проверки выяснилось, что никакой общественной опасности он не представляет», — сообщили в ведомстве.

В Москве полиция запретила метро останавливать поезда на «Новокузнецкой»
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Станция &laquo;Новокузнецкая&raquo; Замоскворецкой линии Московского метрополитена

Ранее столичный дептранс сообщил, что по требованию полиции поезда проезжают станцию «Новокузнецкая» без остановки. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы передавало, что на платформе была обнаружена бесхозная сумка.

Ранее движение по улице Ильинка в центре Москвы перекрыли из-за оставленной там сумки. ТАСС сообщал, что специалисты оперативных служб и саперы взорвали подозрительный предмет. «РИА Новости» передавало, что его обезвредили при помощи водяной пушки.

Теги: новости, Московский метрополитен, «Новокузнецкая»
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