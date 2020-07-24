Полиция объяснила требование проезжать «Новокузнецкую» в метро Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полиция запретила Московскому метрополитену останавливать поезда на станции «Новокузнецкая» из-за обнаруженного на платформе бесхозного предмета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«Был обнаружен бесхозный предмет, в ходе проверки выяснилось, что никакой общественной опасности он не представляет», — сообщили в ведомстве.

Ранее столичный дептранс сообщил, что по требованию полиции поезда проезжают станцию «Новокузнецкая» без остановки. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы передавало, что на платформе была обнаружена бесхозная сумка.

Ранее движение по улице Ильинка в центре Москвы перекрыли из-за оставленной там сумки. ТАСС сообщал, что специалисты оперативных служб и саперы взорвали подозрительный предмет. «РИА Новости» передавало, что его обезвредили при помощи водяной пушки.