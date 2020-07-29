В Москве остановили поезда на фиолетовой ветке метро

Фото: АГН «Москва»

На участке «фиолетовой» ветки московского метро Москвы приостановили движение поездов из-за человека на путях. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции «Котельники» до станции «Текстильщики» из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

В пресс-службе метрополитена также отметили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

Позднее появилось сообщение, что движение поездов на фиолетовой ветке восстановлено и введено в график. О состоянии человека, попавшего на пути, не сообщается.

Ранее, 22 июля, пассажир упал на пути на Сокольнической линии московского метрополитена, из-за чего было остановлено движение поездов от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры». «Интерфакс» со ссылкой на источник передавал, что для извлечения человека специалисты сняли напряжение контактного рельса.