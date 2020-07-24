В Москве полиция запретила метро останавливать поезда на «Новокузнецкой»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 14:05
Голикова назвала три открывающихся для полетов из России страны Общество, 14:40 Валерий Цепкало назвал причину отъезда в Москву Политика, 14:34 Как юристы и бухгалтеры на аутсорсе расплачиваются по долгам компаний Pro, 14:25 Адвокат сообщил о жалобе сожительницы погибшего в ДТП с Ефремовым Общество, 14:16 РФС утвердил календарь чемпионата России по футболу Спорт, 14:13 Мурашко оценил летальность COVID-19 в России Общество, 14:10 Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни РБК Стиль и Поклонная 9, 14:08 Мурашко повторил прогноз о сохранении ограничений из-за COVID до февраля Общество, 14:07 РПЛ назвала претендентов на приз лучшему футболисту июля Спорт, 14:03 Акции «Аэрофлота» пошли в рост на фоне восстановления полетов за рубеж Инвестиции, 13:59 В ЦИК заявили о расширении электронного голосования на еще два региона Политика, 13:58 В Москве полиция запретила метро останавливать поезда на «Новокузнецкой» Общество, 13:56 В Соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз Общество, 13:54 Матвиенко предложит прокуратуре оценить влияние «Норникеля» на экологию Общество, 13:51
Общество ,  
0 

В Москве полиция запретила метро останавливать поезда на «Новокузнецкой»

Станция «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена
Станция «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

В столичном метро поезда без остановки проезжают станцию «Новокузнецкая». Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии без остановки», — говорится в сообщении ведомства.

Такое же сообщение приводится в Twitter Московского метрополитена.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.

В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка
Общество
Фото: msk_today / VK

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщает, что поезда следуют без остановки через станцию «Новокузнецкая» из-за обнаружения на платформе бесхозной сумки. «Служебная собака среагировала на подозрительный предмет», — отметил собеседник агентства.

22 июля на Сокольнической линии Московского метрополитена было приостановлено движение поездов из-за упавшего на пути пассажира. Поезда не ходили на участке от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры». В обратном направлении интервалы между поездами были увеличены.

Теги: «Московский метрополитен»
Материалы по теме
На Сокольнической линии метро произошел сбой в движении поездов
Общество
Внутри подозрительной сумки в центре Москвы оказалась пицца
Общество
В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка
Общество
Читайте на РБК Pro
Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора Быть Илоном Маском: в чем загадка великого провокатора
Почему весь мир скоро начнет покупать через мессенджеры
Некуда бежать: как фитнес-студии пытаются выжить во время пандемии Некуда бежать: как фитнес-студии пытаются выжить во время пандемии
Еда на колесах: как нефтяник занялся производством фуд-траков Еда на колесах: как нефтяник занялся производством фуд-траков
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter