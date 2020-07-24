В Москве полиция запретила метро останавливать поезда на «Новокузнецкой»

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщает, что поезда следуют без остановки через станцию «Новокузнецкая» из-за обнаружения на платформе бесхозной сумки. «Служебная собака среагировала на подозрительный предмет», — отметил собеседник агентства.

22 июля на Сокольнической линии Московского метрополитена было приостановлено движение поездов из-за упавшего на пути пассажира. Поезда не ходили на участке от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры». В обратном направлении интервалы между поездами были увеличены.