В Москве полиция запретила метро останавливать поезда на «Новокузнецкой»
В столичном метро поезда без остановки проезжают станцию «Новокузнецкая». Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии без остановки», — говорится в сообщении ведомства.
Такое же сообщение приводится в Twitter Московского метрополитена.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.