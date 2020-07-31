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К программе кешбэка за туры по России присоединились 1 тыс. туроператоров

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

К программе возврата части средств за туры по России присоединились более 1,1 тыс. туроператоров и 2,5 тыс. гостиниц. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

«В программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие 1100 туроператоров и 2550 гостиниц, еще около 3700 заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу», — говорится в сообщении.

Ростуризм назвал новое условие для получения туристического кешбэка
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что продажи туров по льготной программе продлятся неделю. О дате старта программы объявят заранее уже в ближайшее время.

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка. Туристы получат кешбэк от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от цены поездки. На эти цели правительство выделит из бюджета 15 млрд руб.

Затраты будут компенсироваться за туры, которые начнутся до конца 2020 года. Деньги будут возвращаться туристам на карты «Мир». При этом кешбэк за поездки в часть регионов, включая Крым и Краснодарский край, будет начисляться за туры с датой с 1 октября.

Теги: Россия, туризм, туроператоры
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