К программе кешбэка за туры по России присоединились 1 тыс. туроператоров

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

К программе возврата части средств за туры по России присоединились более 1,1 тыс. туроператоров и 2,5 тыс. гостиниц. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

«В программе стимулирования доступных туристических поездок по России примут участие 1100 туроператоров и 2550 гостиниц, еще около 3700 заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу», — говорится в сообщении.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что продажи туров по льготной программе продлятся неделю. О дате старта программы объявят заранее уже в ближайшее время.

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка. Туристы получат кешбэк от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от цены поездки. На эти цели правительство выделит из бюджета 15 млрд руб.