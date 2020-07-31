В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком

Окно продаж туров с возможностью вернуть часть средств продлится неделю, сообщила глава Ростуризма. Правительство выделило 15 млрд руб. на программу кешбэка за путешествия по России

Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели. Принимает участие без исключения вся страна от Калининграда до Владивостока», — сообщила Догузова.

По ее словам, о дате старта программы будет объявлено заранее в ближайшее время, чтобы граждане смогли подобрать себе подходящий тур. «Воспользоваться смогут все желающие, все граждане нашей страны, которые захотят отдохнуть в России в августе и вплоть до конца года», — добавила глава Ростуризма.

«Дальше останется только оплатить тур, собираться в путешествие и ждать, когда вернется часть суммы. Произойдет это максимум в течение пяти дней», — отметила Догузова.