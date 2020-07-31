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В Ростуризме отвели одну неделю на продажи туров по стране с кэшбеком

Окно продаж туров с возможностью вернуть часть средств продлится неделю, сообщила глава Ростуризма. Правительство выделило 15 млрд руб. на программу кешбэка за путешествия по России
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части средств за поездку по России, продлятся неделю. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели. Принимает участие без исключения вся страна от Калининграда до Владивостока», — сообщила Догузова.

По ее словам, о дате старта программы будет объявлено заранее в ближайшее время, чтобы граждане смогли подобрать себе подходящий тур. «Воспользоваться смогут все желающие, все граждане нашей страны, которые захотят отдохнуть в России в августе и вплоть до конца года», — добавила глава Ростуризма.

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«Дальше останется только оплатить тур, собираться в путешествие и ждать, когда вернется часть суммы. Произойдет это максимум в течение пяти дней», — отметила Догузова.

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки. На эти цели правительство выделит из бюджета 15 млрд руб.

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Одним из главных условий возврата части средств за отдых является оплата тура картой платежной системы «Мир». На нее же поступит и «туристический кешбэк». При стоимости поездки от 25 до 50 тыс. руб. вернется 5 тыс. За туры от 50 до 75 тыс. руб. вернут 10 тыс. руб, а за отдых ценой выше 75 тыс. руб — 15 тыс. руб.

Изначально Ростуризм сообщал об участии в программе 39 регионов, где есть не менее 45 объектов размещения — в их число не вошли наиболее популярные направления у россиян: Крым, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Позже Догузова уточнила, что регионы черноморского побережья все же будут участвовать в программе кешбэка, но с 1 октября, после спада наплыва отдыхающих.

Автор: Михаил Котляр
Теги: туризм, льготы, кешбэк
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