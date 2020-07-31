В Кремле исключили сворачивание переговоров в «нормандском формате»

Кремлю неизвестно о письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака о неэффективности переговоров по мирному урегулированию в Донбассе, о котором писали СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием», — сказал он.

Он отметил, что не имел возможности ознакомиться с публикацией украинских СМИ. «Если действительно было опубликовано письмо моего коллеги Козака, то, наверное, это не самый правильный способ ведения дел в плане очень сложных переговоров», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Россия остается приверженной минскому комплексу мер и ни о каком сворачивании переговоров речи не идет.