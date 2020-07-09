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Политика ,  
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Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда

По словам заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, представители Украины в последние месяцы ведут переговоры только с целью «максимально затянуть их и ни о чем не договориться»
Дмитрий Козак
Дмитрий Козак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Москве не теряют надежды на мирное урегулирование конфликта в Донбассе, так как даже «замороженный конфликт» на своей границе России не нужен, заявил в интервью ТАСС заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины.

Однако, по его словам, надежды на «конструктивный открытый диалог» с Киевом по всем вопросам урегулирования этого конфликта в последние месяцы «достаточно стремительно рассеиваются». Причиной этого Козак назвал то, что любая попытка представителей украинской власти сделать шаг к выполнению минских соглашений вызывает «бурную обструкцию со стороны их политических оппонентов», в том числе и тех, кто ранее подписывал эти соглашения.

«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.

Кремль назвал Козака куратором по Украине
Политика
Дмитрий Козак

По его словам, представители Украины в последние месяцы ведут переговоры только с целью «максимально затянуть их и ни о чем не договориться», а в итоге по ряду вопросов процесс урегулирования конфликта находится «на той же нулевой отметке».

«А ведь время неумолимо. Конфликту уже шесть лет. Бесполезные, безрезультативные длительные переговоры только увеличивают пропасть между жителями Донбасса и властями Украины. Очевидно, что с течением времени ее сокращать будет все сложнее», — предупредил Козак.

При этом он опроверг наличие у властей России каких-либо планов включению Донбасса в ее состав. «На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», — заверил Козак.

По словам заместителя главы президентской администрации, в Кремле иногда возникает желание «стукнуть кулаком по столу», однако власти России намерены «делать все», чтобы мирным путем добиться прекращения конфликта вблизи ее границ на основе минских соглашений.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Козак, Минские договоренности, Украина, Донбасс
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