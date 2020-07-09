Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда

По словам заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, представители Украины в последние месяцы ведут переговоры только с целью «максимально затянуть их и ни о чем не договориться»

Дмитрий Козак (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Москве не теряют надежды на мирное урегулирование конфликта в Донбассе, так как даже «замороженный конфликт» на своей границе России не нужен, заявил в интервью ТАСС заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины.

Однако, по его словам, надежды на «конструктивный открытый диалог» с Киевом по всем вопросам урегулирования этого конфликта в последние месяцы «достаточно стремительно рассеиваются». Причиной этого Козак назвал то, что любая попытка представителей украинской власти сделать шаг к выполнению минских соглашений вызывает «бурную обструкцию со стороны их политических оппонентов», в том числе и тех, кто ранее подписывал эти соглашения.

«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.

По его словам, представители Украины в последние месяцы ведут переговоры только с целью «максимально затянуть их и ни о чем не договориться», а в итоге по ряду вопросов процесс урегулирования конфликта находится «на той же нулевой отметке».