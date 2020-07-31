Банки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»

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Абсолют Банк готовит инициативу, которая позволит банкам списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, если они не выходят на связь. Об этом со ссылкой на кредитную организацию пишет газета «Известия».

Инициативу поддержали в Юникредит Банке, РСХБ и Росбанке, передает газета.

Как пояснил директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, сейчас у банка нет права списывать средства со счета клиента, если более года не обновлялись его идентификационные данные. В итоге банки не могут получить деньги за обслуживание, указал он.

В Юникредит Банке отметили, что невозможность списания средств при устаревших данных создает неудобства как для банка, которому приходится формировать просрочку, так и для клиента, поскольку у него копится задолженность.