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Технологии и медиа ,  
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Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза. Об том сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отслеживающий объекты на орбите сайт space-track.org.

Сайт сообщает, что сейчас в каталог объектов входят 175 обломков бака. Они разлетелись на тысячи километров. Изначально военные США сообщали, что при взрыве образовалось 65 обломков.

Сейчас, по данным space-track.org, обломки бака находятся на высоте от 230 до 1074 км на орбитах с минимальными высотами и от 305 до 6051 километра — с максимальными.

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Ракета ​&laquo;Зенит-3М&raquo; с разгонным блоком &laquo;Фрегат-СБ&raquo;

В мае 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что 8 мая в промежутке между 4:02 и 5:51 по времени UTC (7:02 и 8:51 мск) на околоземной орбите взорвался топливный бак российского разгонного блока «Фрегат».

До этого в марте «Роскосмос» с помощью «Фрегата» вывел на орбиту последние из 34 спутников британской коммуникационной сети OneWeb, которые начали запускать с февраля 2019 года. Тогда в ходе предстартовой подготовки специалисты нашли нарушение герметичности шва трубопровода подачи гелия в топливные баки блока.

Теги: космос, взрыв, обломки
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