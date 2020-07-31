Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза. Об том сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отслеживающий объекты на орбите сайт space-track.org.

Сайт сообщает, что сейчас в каталог объектов входят 175 обломков бака. Они разлетелись на тысячи километров. Изначально военные США сообщали, что при взрыве образовалось 65 обломков.

Сейчас, по данным space-track.org, обломки бака находятся на высоте от 230 до 1074 км на орбитах с минимальными высотами и от 305 до 6051 километра — с максимальными.

В мае 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила, что 8 мая в промежутке между 4:02 и 5:51 по времени UTC (7:02 и 8:51 мск) на околоземной орбите взорвался топливный бак российского разгонного блока «Фрегат».