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Общество ,  
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Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы

Устранение последствий аварии на газопроводе в районе д. 43 на Хорошевском шоссе
Устранение последствий аварии на газопроводе в районе д. 43 на Хорошевском шоссе (Фото: АГН «Москва»)

Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Его слова приводятся на странице комплекса городского хозяйства в социальной сети «ВКонтакте».

Газовая труба диаметром 110 мм была повреждена на строительной площадке, расположенной по адресу: Хорошевское шоссе, 43. Никто не пострадал. Однако подача газа в нескольких домах была приостановлена. Аварийные службы устраняют повреждение.

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Фото: Artur Cupak / imagebroker.com / Global Look Press

В начале июля более 1,6 тыс. жителей села Верхняя Подстепновка в Самарской области пришлось эвакуировать из-за повреждения газопровода. Тогда инцидент произошел при проведении земляных работ — была повреждена незаконная врезка в трубопровод. Следователи возбудили дело о нарушении требований безопасности (ч. 1 ст. 217 УК России).

Теги: Москва, газопровод, авария
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