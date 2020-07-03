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СК завел дело после повреждения газопровода в Самарской области

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи возбудили дело о нарушении требований безопасности после повреждения незаконной врезки в газопровод в Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

Дело открыли по ч. 1 ст. 217 УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

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Фото: says_tlt / VK

Инцидент произошел 2 июня у села Верхняя Подстепновка в Волжском районе области. По данным МЧС, при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм.

В результате происшествия никто не пострадал, превышение вредных веществ в воздухе выявлено не было. Тем не менее 1640 местных жителей были эвакуированы в ближайшие населенные пункты.

Сейчас расследование продолжается. Специалисты изымают необходимую документацию, допрашивают свидетелей и лиц, непосредственно выполнявших земляные работы.

Теги: Самарская область, СК, газопровод, повреждение
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