В Омске молния попала в газопровод и оставила без газа 70 тыс. жителей

Молния ударила в распределительный стальной газопровод в Кировском районе Омска, из-за чего около 70 тыс. местных жителей остались без газа. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

Согласно справке, инцидент произошел во время грозы на пересечении улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной. После удара молнии в задвижку газопровода начался пожар.

«Поврежденный участок газопровода перекрыт, возгорание локализовано. Без газоснабжения осталась часть потребителей города (около 70 000 абонентов). Информация о пострадавших не поступала», — отметили в ситуационно-аналитическом центре.

Прокуратура Омска начала проверку соблюдения ОАО «Омскгоргаз», которому принадлежит газопровод, требований законодательства в части своевременности принятия мер по содержанию оборудования.

В рамках проверки специалисты изучат обстоятельства ЧП, соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации газопровода.