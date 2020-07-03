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Общество ,  
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В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода

Из села Верхняя Подстепновка в Волжском районе Самарской области эвакуируют 1640 жителей из-за повреждения незаконной врезки в газопровод. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел днем 2 июня. В 15:25 по московскому времени в МЧС поступила информация, что при проведении земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре от Верхней Подстепновки.

В результате происшествия никто не пострадал. На место выехала мобильная химико-радиометрическая лаборатория, которая не выявила превышения вредных веществ в воздухе.

В Омске молния попала в газопровод и оставила без газа 70 тыс. жителей
Общество
Фото: Artur Cupak / imagebroker.com / Global Look Press

Из-за утечки производится отжиг газа в двух технологических колодцах около Новокуйбышевска и села Лопатино. Жителей Верхней Подстепновки вывозят автобусами в ближайшие населенные пункты. Среди них 367 детей.

В июне в Омске молния во время грозы ударила в распределительный стальной газопровод. В результате около 70 тыс. жителей города остались без газа. После удара молнии начался пожар. Участок газопровода перекрыли, возгорание локализовали. При происшествии никто не пострадал.

Теги: Самарская область, газопровод, эвакуация
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