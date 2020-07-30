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Путин пообещал поддержать просьбу выделить 10 млрд руб. Иркутской области

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин согласился поддержать просьбу временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который указал на необходимость выделить региону 10 млрд руб. финансовой помощи. Разговор Путина и Кобзева состоялся после совещания об экологической ситуации в городе Усолье Сибирском Иркутской области, стенограмма размещена на сайте Кремля.

«Я переговорю и с председателем правительства, и с министром финансов», — пообещал Путин, предложив Кобзеву самому проработать с ними детали.

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Территория предприятия химической промышленности &laquo;Усольехимпром&raquo; в городе Усолье-Сибирское

Как пояснил Кобзев, область заключила с Минфином соглашение, по которому обязана сократить свои расходы на 22 млрд руб. По оценкам врио губернатора, без ущерба социально значимым проектам расходы получится уменьшить лишь на 10–12 млрд руб., дальнейшее сокращение, по его словам, приведет к обострению социального напряжения.

Кобзев также отметил, что Иркутская область наравне с другими субъектами России пострадала из-за последствий коронавируса и обвала цен на нефть. Выпадающие доходы региона составят 18 млрд руб., или 10% собственных доходов области. При этом, как напомнил Кобзев, его область не попала в число первых 56 регионов, которые получат от государства дотации на компенсацию потерь доходов бюджета.

В конце июня Путин анонсировал новые меры поддержки, среди них правительству поручено выплатить регионам 100 млрд руб. для компенсации расходов, связанных с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией. В мае власти уже выделяли точно такую же сумму 56 субъектам на компенсацию снижения доходов бюджетов. В число адресатов госпомощи внесли те регионы, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года.

Теги: Владимир Путин, Иркутская область, господдержка
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