Путин пообещал поддержать просьбу выделить 10 млрд руб. Иркутской области

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин согласился поддержать просьбу временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который указал на необходимость выделить региону 10 млрд руб. финансовой помощи. Разговор Путина и Кобзева состоялся после совещания об экологической ситуации в городе Усолье Сибирском Иркутской области, стенограмма размещена на сайте Кремля.

«Я переговорю и с председателем правительства, и с министром финансов», — пообещал Путин, предложив Кобзеву самому проработать с ними детали.

Как пояснил Кобзев, область заключила с Минфином соглашение, по которому обязана сократить свои расходы на 22 млрд руб. По оценкам врио губернатора, без ущерба социально значимым проектам расходы получится уменьшить лишь на 10–12 млрд руб., дальнейшее сокращение, по его словам, приведет к обострению социального напряжения.

Кобзев также отметил, что Иркутская область наравне с другими субъектами России пострадала из-за последствий коронавируса и обвала цен на нефть. Выпадающие доходы региона составят 18 млрд руб., или 10% собственных доходов области. При этом, как напомнил Кобзев, его область не попала в число первых 56 регионов, которые получат от государства дотации на компенсацию потерь доходов бюджета.