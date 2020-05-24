Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

Новосибирск (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В российские регионы направят дотации в размере 100 млрд руб., средства предусмотрены в качестве компенсации из-за снижения доходов бюджетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Выделенные средства получат 56 российских регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года, говорится в сообщении. «Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов», — пояснили в правительстве. Дотации должны сбалансировать бюджеты регионов в условиях экономических ограничений в связи с распространением коронавируса.

Рассмотреть вопрос финансовой помощи регионам президент России Владимир Путин поручил правительству 15 мая. Средства необходимы для того, чтобы региональные власти могли оказать поддержку жителям и хозяйствующим субъектам, говорилось в перечне поручений. Кроме того, Путин уточнил размер выплат медработникам в условиях пандемии, поручил повысить минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком, а также установить ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте до трех лет и однократную выплату семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.