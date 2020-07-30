Путин пообещал посетить пострадавший в прошлом году от паводка Тулун

Подтопленные районы города Тулун, 29 июня 2019 г. (Фото: Анна Москвитина / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пообещал врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву приехать в пострадавший в прошлом году от паводка город Тулун. Обещание президента прозвучало в ходе рабочей видеоконференции с Игорем Кобзевым, сообщается на сайте Кремля. На встрече Кобзев поблагодарил правительство и заявил, что народу происходящее в регионе кажется сказкой.

«Мы приезжали с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, и народ просто сам не верит, что это происходит, для них это сказка. Поэтому я уже от них передаю Вам просьбу, если будет такая возможность, посетить город Тулун и посмотреть, что происходит, уже своими глазами», — сказал Кобзев.

На предложение врио губернатора региона Путин ответил, что приедет.

Паводок в Иркутской области начался в июне 2019 года. Из-за сильных дождей в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей поднялся уровень воды. В зоне затопления оказалось почти 100 населенных пунктов. Сумма ущерба составила около 29 млрд руб. В МЧС сообщали о 25 погибших. Сильнее всего от паводка пострадал город Тулун.