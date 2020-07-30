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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил об отсутствии «полной уверенности» в проведении Дня города

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

День города в Москве может быть перенесен из-за угрозы коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

«У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что это позволит эпидемиологическая ситуация», — отметил он.

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Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

При этом Собянин назвал «очень высокой» вероятность того, что праздник в Москве все-таки проведут, и он будет масштабным. «Начинаем потихоньку готовится к этому большому мероприятию», — сообщил мэр. По его словам, «концептуально» мероприятие будет связано с темой музеев города Москвы.

День города в столице в этом году должен пройти 5 сентября.

Ранее Собянин говорил, что День города станет первым крупным мероприятием в Москве после эпидемии коронавируса. Мэр уточнял, что празднование «скорее всего» состоится, если Москва останется «в тренде по снижению заболеваемости».

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

30 июля Собянин заявил, что показатели по новым заболевшим в Москве достигли своего минимума и вряд ли упадут еще ниже. «Лелеять надежды, что мы уйдем в ноль или совсем на какие-то минимальные значения, вряд ли приходится», — сказал мэр. Он пояснил, что по городу передвигаются «миллионы» людей, сотни тысяч приезжают из других регионов. По оценкам Собянина, в столице теперь будут ежесуточно фиксировать от 650 до 700 новых больных с погрешностью плюс-минус 50 новых случаев в любую сторону.

По последним данным, за прошедшие сутки в Москве выявили 678 новых заболевших. Общее число зараженных выросло до 240 664.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Сергей Собянин, Москва, День города, коронавирус
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