Собянин заявил об отсутствии «полной уверенности» в проведении Дня города

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

День города в Москве может быть перенесен из-за угрозы коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

«У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что это позволит эпидемиологическая ситуация», — отметил он.

При этом Собянин назвал «очень высокой» вероятность того, что праздник в Москве все-таки проведут, и он будет масштабным. «Начинаем потихоньку готовится к этому большому мероприятию», — сообщил мэр. По его словам, «концептуально» мероприятие будет связано с темой музеев города Москвы.

День города в столице в этом году должен пройти 5 сентября.