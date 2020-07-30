В Минздраве назвали срок подготовки новых правил медосмотра водителей

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Работу над новыми правилами получения медсправок для водителей планируется закончить в этом году, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Его слова передает «РИА Новости».

«Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», — сказал Салагай.

По словам замминистра, в ведомстве рассчитывают завершить работу над изменением в порядке получения медсправок «в пределах этого полугодия».

Ранее Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 5 июня. Согласно проекту сдавать анализы на употребление алкоголя водителям понадобится только в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.