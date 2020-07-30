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В Минздраве назвали срок подготовки новых правил медосмотра водителей

Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Работу над новыми правилами получения медсправок для водителей планируется закончить в этом году, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Его слова передает «РИА Новости».

«Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», — сказал Салагай.

По словам замминистра, в ведомстве рассчитывают завершить работу над изменением в порядке получения медсправок «в пределах этого полугодия».

Ранее Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 5 июня. Согласно проекту сдавать анализы на употребление алкоголя водителям понадобится только в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Для проверки того, употреблял ли водитель алкогольную продукцию, будут брать анализы крови или мочи.

Минздрав подписал приказ об изменении порядка обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года. Чтобы получить или продлить водительские права, автомобилистам, согласно документу, необходимо будет сдать дополнительный анализ мочи на наркотики и психотропные вещества, а также анализ крови, который позволит выявить хронический алкоголизм.

Приказ должен был вступить в силу 22 ноября, однако президент России Владимир Путин раскритиковал документ, назвав «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей. Глава государства потребовал проработать введение дополнительных анализов для автомобилистов на наркотики и алкогольную зависимость поэтапно и «с умом». После этого дату вступления приказа в силу перенесли на 1 июля 2020 года.

Теги: медосмотр, Минздрав
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