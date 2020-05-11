Польские ученые разработали калькулятор вероятности смерти от COVID-19

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Польские ученые из Поморского научно-технологического парка разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте научной организации.

Калькулятор, доступный онлайн, учитывает возраст, пол и наличие четырех хронических заболеваний: гипертонии, диабета второго типа, рака и сердечно-сосудистых проблем.

«Риск смерти от COVID очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений», — рассказал главный разработчик калькулятора, доктор медицинских наук Петр Бандош. По его словам, смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев с летальным исходом COVID-19.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины. По словам кандидата медицинских наук Аллы Минуровой, это может быть связано с поражением альвеол в легких, с которым мужской организм справляются хуже женского.