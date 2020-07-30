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Минск и Киев усилят пограничный режим после задержания россиян

Пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе Украины и Белоруссии
Пункт пропуска «Новые Яриловичи» на границе Украины и Белоруссии (Фото: Wikipedia)

Белоруссия и Украина договорились усилить пограничный режим на совместной границе, говорится в сообщении МИД Белоруссии по итогам встречи с временным поверенным в делах Украины Петром Врублевским. Сообщение размещено на странице ведомства в Facebook.

Стороны решили усилить пограничный режим «в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», говорится в сообщении. Кроме того, стороны договорились об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами.

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Встреча в МИД состоялась в связи с задержанием в Белоруссии 33 граждан России, которые, по утверждению белорусских властей, являются боевиками частной военной кампании (ЧВК) Вагнера. Агентство БелТа писало, что они прибыли в Белоруссию «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Президентские выборы в стране намечена на 9 августа.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что, по предварительным данным, 14 из 33 задержанных были «зафиксированы» в Донбассе.

30 июля в белорусском Совбезе сообщили, что в отношении задержанных завели дело о подготовке теракта. По данным властей республики, в Белоруссию прибыли около 200 «боевиков», сейчас их ищут.

Теги: Киев, Минск, пограничный режим
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