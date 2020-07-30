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FT сообщила о жалобе Telegram в Еврокомиссию на Apple

Apple AAPL $376,7 -1,25% Купить
Фото: AP
Фото: AP

Мессенджер Telegram подал антимонопольную жалобу на Apple в Еврокомиссию, сообщает Financial Times.

По данным издания, в заявлении, направленном еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, говорится, что Apple не должна ограничивать пользователей в выборе платформ для загрузки программного обеспечения.

«Apple взимает колоссальную 30-процентную комиссию с оборота любой цифровой услуги, предоставляемой приложениями в App Store, включая продажу самих приложений или любые сборы за премиум-услуги в этих приложениях», — говорится в жалобе.

РБК направил запрос в Telegram.

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10 июля основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Apple злоупотребляет своим положением на рынке. По его мнению, взимая с разработчиков комиссию в 30% с любой продажи цифровых услуг, компания уничтожает стартапы. Он подчеркнул, что после таких больших отчислений у компаний не остается средств на уплату налогов, лицензии, оплату работы сотрудников, маркетинг и технические издержки.

Это не первый антимонопольный иск к Apple. Ранее Еврокомиссия сообщила, что начала расследование в отношении компании в связи с подозрениями в том, что ее действия по интеграции платежной системы Apple Pay нарушают европейское антимонопольное законодательство.

Теги: Apple, Telegram, Еврокомиссия, Антимонопольная служба
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