FT сообщила о жалобе Telegram в Еврокомиссию на Apple

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Мессенджер Telegram подал антимонопольную жалобу на Apple в Еврокомиссию, сообщает Financial Times.

По данным издания, в заявлении, направленном еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, говорится, что Apple не должна ограничивать пользователей в выборе платформ для загрузки программного обеспечения.

«Apple взимает колоссальную 30-процентную комиссию с оборота любой цифровой услуги, предоставляемой приложениями в App Store, включая продажу самих приложений или любые сборы за премиум-услуги в этих приложениях», — говорится в жалобе.

РБК направил запрос в Telegram.