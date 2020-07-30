Выборы в Белоруссии , 30 июл, 10:15
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Жену соперника Лукашенко вызвали в МВД для дачи показаний
Вероника Цепкало
Жену Валерия Цепкало, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы в Белоруссии и бежал от ареста в Россию, Веронику Цепкало вызвали в полицию для дачи показаний по иску турецко-белорусского бизнесмена к ее мужу. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Валерия Цепкало Алексей Урбан.
«Веронику Цепкало вызвали в МВД повесткой для дачи показаний по турецкому делу», — заявил он.
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