Жену соперника Лукашенко вызвали в МВД для дачи показаний

Вероника Цепкало (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Жену Валерия Цепкало, который не был зарегистрирован в качестве кандидата на президентские выборы в Белоруссии и бежал от ареста в Россию, Веронику Цепкало вызвали в полицию для дачи показаний по иску турецко-белорусского бизнесмена к ее мужу. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Валерия Цепкало Алексей Урбан.

«Веронику Цепкало вызвали в МВД повесткой для дачи показаний по турецкому делу», — заявил он.

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