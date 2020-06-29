МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко

На этот раз внимание правоохранительных органов привлек бывший директор Парка высоких технологий Валерия Цепкало

Валерий Цепкало (Фото: из личного архива)

Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко. Как рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, проверка проводится по заявлению гражданина Турции.

«Для проведения доследственной проверки в Министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало В.В. Сейчас проводится проверка», — цитирует ее портал Tut.by.

Издание в связи с этим вспоминает о конфликте Цепкало с проживающим в Белоруссии турецким бизнесменом Седатом Игдеджи, владельцем группы строительных компаний, участвовавших в создании Парка высоких технологий (ПВТ). Цепкало был основателем и долгое время руководителем ПВТ, созданного для предотвращения утечки из страны ИТ-специалистов. В марте 2017 года он был уволен указом президента Александра Лукашенко.

В мае в интервью порталу Dev.by Игдеджи заявил, что является подрядчиком не только при создании ПВТ, но также возводил личный дом Цепкало. По словам Игдеджи, за услуги проектирования и строительства Цепкало ему не заплатил.