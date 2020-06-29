МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 69,95 (+0,82) Quote, 13:20
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 78,68 (+1,14) Quote, 13:20
Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 17:58 «Мосгаз» опроверг версию с пожаром в жилом доме в Москве из-за газа Общество, 17:51 Песков сообщил о переговорах Путина и Лукашенко в Тверской области Политика, 17:43 На звезд киберспорта начнут принимать ставки в криптовалюте Крипто, 17:41 Суд приговорил экс-премьера Франции за растрату бюджета и выплаты жене Общество, 17:39 Во Владимире загорелся драматический театр Общество, 17:29 Серийный предприниматель: как заработать $1 млрд на soft skills РБК и Barrett, 17:28 Скидка на менталитет: как развивать онлайн-школы в разных странах Pro, 17:23 Далай-лама выпустил песню. Она входит в его первый музыкальный альбом Стиль, 17:20 Российские Су-27 перехватили два американских самолета над Черным морем Общество, 17:19 В Сети появилось видео пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы Общество, 17:14 Дворкович назвал возможным перенос матча за шахматную корону на 2021 год Спорт, 17:05 Николай Дроздов — РБК: «Карантин напомнил нам, что еще не все потеряно» Стиль, 17:01 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 16:59
Выборы в Белоруссии ,  
0 

МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко

На этот раз внимание правоохранительных органов привлек бывший директор Парка высоких технологий Валерия Цепкало
Валерий Цепкало
Валерий Цепкало (Фото: из личного архива)

Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко. Как рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, проверка проводится по заявлению гражданина Турции.

«Для проведения доследственной проверки в Министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало В.В. Сейчас проводится проверка», — цитирует ее портал Tut.by.

Издание в связи с этим вспоминает о конфликте Цепкало с проживающим в Белоруссии турецким бизнесменом Седатом Игдеджи, владельцем группы строительных компаний, участвовавших в создании Парка высоких технологий (ПВТ). Цепкало был основателем и долгое время руководителем ПВТ, созданного для предотвращения утечки из страны ИТ-специалистов. В марте 2017 года он был уволен указом президента Александра Лукашенко.

В мае в интервью порталу Dev.by Игдеджи заявил, что является подрядчиком не только при создании ПВТ, но также возводил личный дом Цепкало. По словам Игдеджи, за услуги проектирования и строительства Цепкало ему не заплатил.

Соперник Лукашенко Валерий Цепкало — РБК: «Происходит деградация всего»
Политика
Валерий Цепкало

В штабе Цепкало тогда ответили, что по этому вопросу уже было решение суда, которое Игдеджи не оспорил. Аффилированным с ним структурам вообще запретили заниматься строительством в Белоруссии из-за многочисленных нарушений. «Ни один объект не был завершен до конца и не был передан в установленном порядке заказчику. По всем объектам имели место или продолжаются десятки судебных разбирательств», — отметили в штабе. «О мотивах нынешнего заявления г-на Игдеджи остается только догадываться. Мы внимательно изучаем ситуацию на предмет возможной подачи иска к г-ну Игдеджи о защите чести, достоинства и деловой репутации вследствие распространения им ложных сведений», — уточнили в штабе Цепкало.

Цепкало стал последним остающимся на свободе представителем «большой оппозиционной тройки» соперников Александра Лукашенко на августовских выборах президента. Два других ее участника, блогер Сергей Тихановский и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, уже задержаны. В интервью РБК Цепкало не исключил, что с ним может произойти нечто подобное, однако заверил, что «мы просто двигаемся в политическом процессе, делаем то, что разрешено делать в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством нашей страны».

24 июня Цепкало сообщил, что сдал в Центризбирком 160 тысяч подписей при требуемых 100 тыс. Регистрация кандидатов на выборы президента, который состоятся 9 августа, назначена на 5-14 июля.

РБК направил запрос представителю Валерия Цепкало.

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Выборы, Александр Лукашенко
Материалы по теме
Суд признал законным задержание соперника Лукашенко Бабарико
Политика
Соперник Лукашенко Валерий Цепкало — РБК: «Происходит деградация всего»
Политика
Лукашенко после ареста соперника заявил о «подрезании крыльев ворюгам»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter